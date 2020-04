Marieke Lucas Rijneveld op shortlist International Booker Prize

De Nederlandse schrijver Marieke Lucas Rijneveld is genomineerd voor de International Booker Prize. De vertaling van haar debuutroman De avond is ongemak staat met vijf andere boeken op de shortlist van de prestigieuze literatuurprijs.

Rijneveld en haar vertaler Michele Hutchison maken samen kans op 50.000 pond (57.000 euro). Het boek, dat in 2018 in Nederland uitkwam, gaat over een gereformeerd gezin dat wordt getroffen door de dood van een kind.

Met The discomfort of evening, zoals het boek in het Engels heet, is de 28-jarige Rijneveld een van de jongste schrijvers ooit die genomineerd zijn voor de prijs.

Met deze drie woorden op Twitter reageerde Rijneveld op de nominatie: