Meer onderzoek nodig naar sterfte van kinderen door covid-19

In Nederland zijn een aantal tieners door een coronabesmetting zo ziek geworden dat ze naar het ziekenhuis moesten, vertelt Illy. Een van hen is een tijdje op de intensive care opgenomen geweest, maar de meesten konden na een korte opname weer naar huis. "Een enkel kind had tijdelijk extra zuurstof nodig", aldus Illy. "Maar in de meeste gevallen zijn ze niet ernstiger ziek geworden dan kinderen met een ernstige luchtweginfectie normaal gesproken worden."

Ongerustheid over plek op kinder-intensivecares

De kinderarts merkt wel dat er veel bezorgdheid is bij de ouders van kinderen met bepaalde aandoeningen, zoals hart- of longziektes. Ze zijn bang dat er straks geen plek meer is op een van de zeven kinder-intensivecares in Nederland als hun kind nu ziek zou worden.

Volgens Illy kunnen ouders ervan op aan dat indien nodig er nog altijd plek is voor hun kinderen op de kinder-intensivecare. "Misschien zal een deel van het personeel van de kinder-IC's wel worden ingezet op de intensive care voor volwassenen, maar op alle zeven kinderintensivecares zullen voldoende bedden overblijven voor kinderen."