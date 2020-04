Bij overloop van ic-afdelingen kijkt Nederland eerst naar Duitsland

Zoals het er nu naar uit ziet, zijn er de eerstvolgende twee weken genoeg coronabedden op de Nederlandse intensive care-afdelingen. "Dat is de periode die we goed kunnen overzien", zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op een persconferentie.

Daarna dreigt er onvoldoende capaciteit, maar Kuipers wilde niet speculeren over verdere uitbreiding van het aantal IC-bedden. Hij liet doorschemeren dat het zijn voorkeur heeft om grotere groepen patiënten door te sturen naar Duitse ziekenhuizen, waar nog voldoende ruimte is. Tot nu zijn er nog geen tien patiënten naar Duitsland verplaatst.

Scandinavische landen

Die patiënten kwamen terecht in ziekenhuizen in de grensstreek, maar het zou volgens Kuipers kunnen dat binnenkort Nederlandse patiënten ook naar ziekenhuizen tot in Berlijn of München moeten, als ook er in Duitsland meer krapte komt. Hij beseft dat dit naar kan zijn voor familie. "Maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Een bed is een bed."

Ook in de Scandinavische landen hebben veel ziekenhuizen nog capaciteit; theoretisch is het mogelijk dat Nederland ook daar een beroep op doet. "Maar die capaciteit is er nu, het zou kunnen zijn dat dit anders wordt als die landen in een andere fase van de corona-uitbraak terechtkomen", aldus Kuipers.

"Goed luisteren naar verpleegkundigen"

Op dit moment wordt het aantal Nederlandse IC-bedden opgehoogd tot zo'n 2400 komende zondag. De Tweede Kamer wil dat aantal verder proberen te verhogen tot bijvoorbeeld 3000, maar de Beroepsvereniging V&VN van de verpleegkundigen waarschuwde vandaag dat dit niet mogelijk is, omdat het personeel dat niet aan kan.

Minister Van Rijn vertelde voor de start van het crisisoverleg van meest betrokken ministers vanmiddag dat hij uitzoekt of 2400 bedden inderdaad het maximum is. "Ik begrijp heel goed dat de verpleegkundigen zeggen dat ze onder druk staan", reageerde hij. "Het is een duidelijk signaal dat de druk hoog is bij de zorg zoals die nu georganiseerd is. En daar luisteren we goed naar."

"We hebben alle ziekenhuizen gevraagd te kijken hoe opgeschaald kan worden", maakte de minister duidelijk. "We moeten kijken op welke wijze dat kan. Het is een combinatie van ruimtes, mensen en personeel. Elk ziekenhuis moet dat bekijken."