Kabinet neemt toch nu klimaatmaatregelen; productie kolencentrales omlaag

Vorig jaar besloot het kabinet al tot sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Met de sluiting van nog drie kolencentrales zou het kabinet in een keer aan het vonnis voldoen. De Amercentrale in Geertruidenberg komt voorlopig niet voor sluiting in aanmerking omdat daar een uitgebreid warmtenet op aangesloten is.

Het kabinet kiest ook niet voor sluiting van alle andere drie centrales. In plaats daarvan moeten de twee centrales op de Maasvlakte en de ene centrale in de Eemshaven hun productie fors verlagen, volgens een kabinetsbron tot mogelijk zelfs een kwart van de capaciteit. Die stroomproductie zou dan overgenomen moeten worden door veel CO2-vriendelijker gascentrales.

Het is niet zeker dat alle kolencentrales open blijven. "Naast afschalen ligt sluiting van één kolencentrale ook op tafel", vertellen bronnen aan de NOS. De komende maanden zal het kabinet met de eigenaren van de centrales onderhandelen over een schadevergoeding voor het verminderen van de stroomproductie of sluiting van een centrale.

Het hangt dus af van de uitkomst van die onderhandelingen wat de goedkoopste optie is: bij alle centrales de productie omlaag brengen, of mogelijk toch een of meer kolencentrales sluiten zodat de overgebleven centrales de productie minder omlaag hoeven te schroeven.

Vooral vanuit VVD- en CDA-hoek wordt erop gewezen dat door de coronacrisis het pakket mogelijk nog wat afgezwakt kan worden. De economie loopt fors terug en dat leidt tot een vermindering van de uitstoot van CO2. D66 en CU en ook het ministerie stellen dat het effect van de crisis op de CO2- uitstoot niet significant is, omdat de industrie en de elektriciteitscentrales nog volop produceren.

Minister Wiebes zei vrijdag dat het Kabinet wel aan het vonnis wil voldoen: "Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn nu andere prioriteiten."