Rijksmuseum van Oudheden verwerft duizend jaar oude Vikingring

De ring is eind vorig jaar door iemand met een metaaldetector gevonden in een maïsveld bij Hoogwoud, in de Kop van Noord-Holland. Het museum heeft de ring gekocht van de vinder.

In de tiende eeuw was Noord-Holland voor Vikingen uit Scandinavië een uitvalsbasis voor plundertochten naar steden die verder landinwaarts lagen.

Vondsten uit de tiende en elfde eeuw zijn in Nederland vrij zeldzaam. Het Rijksmuseum van Oudheden bereidt een tentoonstelling voor over deze periode. Over een paar jaar zal de ring daarin te zien zijn.