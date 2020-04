Geen contact met honderden leerlingen in Den Haag en omstreken

Als een kind buiten beeld raakt, probeert eerst de school contact te krijgen. Wanneer dat na meerdere keren proberen niet lukt, maakt de leerkracht een melding bij de gemeente bij de afdeling Leerplicht, laat de woordvoerder weten. "Wij gaan daarna ook bellen, brieven sturen in meerdere talen en langs de deur."

De woordvoerder benadrukt dat het beeld zorgwekkend is. "De klus waar we met z'n allen voor staan is om de leerlingen bij de les te krijgen, letterlijk."

Ook op andere plekken in het land is met sommige leerlingen geen contact. Cijfers daarvan zijn niet bekend.

Zorgen nu scholen dicht blijven

Scholen maken zich niet alleen zorgen om kinderen met wie geen contact is. Omar Ramadan, voorzitter van het college van bestuur van Sophia Scholen uit Voorhout is bang dat kwetsbare leerlingen alleen maar meer achterstand oplopen, nu de scholen voorlopig niet open gaan. "Wij zien zowel kinderen voor wie het thuis onveilig is, als kinderen die, hoewel het thuis wel veilig is, niet aan onderwijs toekomen omdat ouders hen daarin niet weten te ondersteunen."

Kinderen die thuis te weinig begeleiding krijgen, mogen zo nu en dan wel naar school komen voor extra uitleg. Maar ook die situatie is niet ideaal. "Het komt bovenop het onderwijs op afstand aan al onze zevenduizend leerlingen."