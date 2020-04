Pakistaanse rechtbank laat vier verdachten moord op Daniel Pearl vrij

Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf van de hoofdverdachte van de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl omgezet in zeven jaar cel. Aangezien deze Ahmed Omar Saeed Sheikh al achttien jaar vastzit, wordt hij naar verwachting snel op vrije voeten gesteld.

Daniel Pearl werd in januari 2002 in Pakistan ontvoerd en onthoofd. De daders gaven een video vrij waarop de moord tot in detail is te volgen. De in Groot-Brittannië geboren Ahmed Omar Saeed Sheikh gold als het brein achter de moord en werd daarvoor ter dood veroordeeld. Hij is in beroep gegaan, maar heeft dus achttien jaar op de uitkomst daarvan moeten wachten.

Volgens de rechter in Karachi is niet bewezen dat hij betrokken was bij de onthoofding van Pearl, hij krijgt alleen een straf voor de ontvoering van de journalist. Drie anderen die tot levenslang waren veroordeeld zijn in hoger beroep vrijgesproken.

Verhalen over moslimextremisme

Daniel Pearl was als correspondent van The Wall Street Journal bezig met verhalen over moslimextremisten in Pakistan in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Als voorwaarde voor zijn vrijlating eisten zijn ontvoerders de vrijlating door de VS van alle Pakistaanse terrorismeverdachten. Ze stuurden een foto van Pearl die een recente krant vasthield, terwijl er een geweer op zijn hoofd is gericht.

Nadat Pearl was gedood werd zijn in stukken gesneden lichaam teruggevonden in de buurt van Karachi.