Scholieren en studenten ervaren meer discriminatie

Het aantal Nederlanders dat discriminatie ervaart in het onderwijs is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In 2013 ging het om 8 procent van alle studenten en scholieren, in 2018 om 15 procent.

De scholieren en studenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben meer negatieve gebeurtenissen meegemaakt dan de deelnemers aan het onderzoek ervoor. Het gaat om incidenten als pesten, uitschelden, vandalisme, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens het SCP werden die gebeurtenissen ook vaker gezien als discriminatie.

Vooral jongeren met een migratieachtergrond en lhbt'ers hebben het idee dat zij veel te maken hebben met discriminatie. Het aantal lhbt-scholieren of -studenten dat door discriminatie is gestopt met een opleiding ligt bijna drie keer zo hoog als gemiddeld.

#metoo

In het algemeen ervaart ruim een kwart van de Nederlanders (27 procent) discriminatie. Dat aantal is vergelijkbaar met de resultaten van het vorige onderzoek.

Wel ziet het Sociaal en Cultureel Planbureau dat er verschuivingen zijn geweest. Zo is het aantal Nederlanders dat discriminatie op grond van geslacht of beperking ervaart toegenomen ten opzichte van 2013. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zien juist minder discriminatie. Zij zijn nog wel de grootste groepen die discriminatie ervaren.

Het SCP denkt dat de verschuivingen mede veroorzaakt kunnen zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de #metoo-beweging. Hierdoor zijn de grenzen van gedrag scherper afgebakend en wordt het minder snel geaccepteerd als mensen te ver gaan, zegt het planbureau.

De onderzoekers waarschuwen verder dat de gevolgen van het ervaren van discriminatie groot zijn. "Mensen kunnen zich terugtrekken uit de samenleving, het vertrouwen verliezen in instituties of afhaken als het om onderwijs of werk zoeken gaat. Een inclusieve samenleving is daarmee nog ver weg."