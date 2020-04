'Afvalverwerkers registreren groot deel CO2-uitstoot niet'

Grote afvalverwerkers in Nederland registreren lang niet alle CO2 die ze uitstoten. Al het organische afval dat ze verbranden, zoals etensresten, planten, gft-afval, hout en papier, geldt als 'neutraal', terwijl er bij de verbranding wel broeikasgassen vrijkomen. Al met al zou er jaarlijks 3 megaton broeikasgassen buiten de boeken blijven, dat is de uitstoot van een middelgrote kolencentrale of 375.000 huishoudens. De cijfers komen uit een onderzoek van bureau CE Delft in opdracht van Trouw.

Zo kan het dat het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam op papier 0,58 megaton broeikasgas uitstoot, maar volgens CE Delft is dat in werkelijkheid 1,5 megaton. AEB verwerkt veel slib, waardoor bijna twee derde van de uitstoot niet meetelt. Andere afvalverwerkers registeren 50 à 60 procent van hun uitstoot niet.

Ook de uitstoot die ontstaat bij de productie van biobrandstof uit planten of hout hoeft niet te worden vastgelegd.

Klimaatdoelen halen

Het niet registeren is volgens de Nederlandse en Europese regels toegestaan, sterker nog: de regelgeving is erop ingericht. Zogenoemde biogene CO2 hoeft niet te worden meegeteld, omdat Nederland zijn klimaatdoelen moet halen.

Als planten groeien nemen ze CO2 op, dus plantengroei compenseert op termijn de uitstoot die vrijkomt bij verbranding, vergisting of vergassing, is de redenering. Maar het onderzoeksbureau wijst erop dat dat in de praktijk vele jaren en zelfs decennia kan duren.

Deskundigen zijn verdeeld over het effect van deze praktijk. Sommigen vinden het terecht dat organisch afval als CO2-neutraal geldt, anderen zien de lange compensatietijd als een probleem en vinden dat de uitstoot nu omlaag moet. Dat kan door bijvoorbeeld meer wind- en zonne-energie op te wekken.