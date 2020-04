'Bepaalde coronamaatregelen mogelijk nog maanden van kracht'

Wanneer dat precies is, is ongewis. Volgens viroloog Mariet Feltkamp van het LUMC Leiden is het einde pas echt in zicht als er een werkend vaccin beschikbaar is of als je zeker weet dat een groot percentage van de bevolking immuun is.

Een meevaller kan volgens haar zijn dat meer mensen immuun blijken dan nu wordt aangenomen. Dat wordt momenteel onderzocht. Een andere meevaller kan zijn dat onderzoek bevestigt dat kinderen de ziekte nauwelijks doorgeven. Dat zou betekenen dat scholen en kinderdagverblijven weer open kunnen.

Afgezien daarvan denkt de Leidse viroloog dat "er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt". "Je moet uitermate voorzichtig zijn met maatregelen loslaten", zegt Feltkamp. Zij verwacht dat dat in fasen zal gaan, waarbij evenementen en horeca als laatste worden vrijgegeven. Feltkamp noemt het "langdurige verblijf in een slecht geventileerde ruimte, terwijl iedereen in elkaars oor schreeuwt" funest voor de virusbestrijding.

Niesters van het UMC Groningen sluit zich daarbij aan. Het zal volgens hem ook lang duren voordat bioscopen weer open gaan en er festivals worden gehouden. "Misschien dat de nieuwe James Bond in november wel in première kan." Wel denkt hij dat je maatregelen beter kunt richten, naarmate je meer kennis vergaart. Hij kan zich zo voorstellen dat restaurants eerder open zullen mogen dan drukke popzalen, al dan niet met meer ruimte tussen de tafels.