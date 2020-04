VN: 'Een op vier vrouwen durft geen nee te zeggen als hun man seks wil'

Een op de vier vrouwen voelt zich niet vrij om nee te zeggen tegen seks met hun man of partner. Dat blijkt uit een onderzoek van de Verenigde Naties.

Het bevolkingsfonds UNFPA deed onderzoek onder vrouwen in 57 landen. Van hen blijkt ongeveer de helft zelf beslissingen te kunnen nemen over seks, anticonceptie en gezondheidszorg.

In veel landen hebben vrouwen juist geen eigen keuze over anticonceptie of hebben ze toestemming nodig van hun man voor abortus, blijkt uit het rapport.

Ontmoedigend

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens de VN ontmoedigend. In meer dan veertig procent van de landen is de situatie voor vrouwen niet verbeterd of zelfs verslechterd ten opzichte van 2006, stellen de onderzoekers.

Het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en een versterkte positie van vrouwen is een van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030. Dat vrouwen zich vrij voelen om beslissingen te maken over voorplanting, anticonceptie en seks is cruciaal voor gendergelijkheid, stelt het rapport.

Nederland blijkt een van de landen te zijn met de meeste wetten en regels rond seksuele gezondheid en rechten. Ook Zweden, Finland, Cambodja en Uruguay scoren hoog.

In het onderzoek werd gevraagd naar de beschikbaarheid van gezondheidszorg en of vrouwen zelf beslissingen kunnen maken over anticonceptie en seks. Zo'n 55 procent van de vrouwen bleek 'ja' te kunnen zeggen op alle drie de vragen.