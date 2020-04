Vluchtelingenkampen in Libanon strijden tegen corona met bleek en Dettol

Hoe blijf je de hele dag binnen als vluchteling met een grote familie in een veel te kleine zelfgemaakte tent? Het is een van de vele uitdagingen voor vluchtelingen in Libanon. Met een steeds groter aantal besmettingen wordt gevreesd dat het een kwestie van tijd is voordat het coronavirus als een lopend vuurtje door de kampen gaat.

In Libanon wonen anderhalf miljoen Syrische en Palestijnse vluchtelingen verspreid over honderden vluchtelingenkampen. Een op de vier mensen in het land is vluchteling en leeft in omstandigheden die we ons in Nederland nauwelijks kunnen voorstellen.

"We blijven de tent schoonmaken. We wassen onze handen met Dettol, we wassen de tent ermee, we badderen onze kinderen zelfs met dit ontsmettingsmiddel in de hoop dat het virus hier niet zal komen", zegt de Syrische Oum Ratib, die al dik acht jaar in een kamp in Libanon woont.

Zo gaat het eraan toe in zo'n kamp: