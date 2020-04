Aantal besmettingen per persoon neemt fors af

Het gaat de goede kant op met het terugdringen van de coronabesmettingen. RIVM-directeur Jaap van Dissel vertelde in de Tweede Kamer dat één coronapatiënt op dit moment gemiddeld nog maar 0,3 anderen besmet. Dat is een duidelijke daling.

Het reproductiegetal is berekend op basis van GGD-onderzoek onder patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en die zijn ondervraagd over hun eerste ziektedag. Zo is onderzocht wie door hen besmet zijn geraakt.

In een hoorzitting in de Tweede Kamer presenteerde Van Dissel een grafiek die aangaf dat het reproductiegetal rond carnaval, eind februari, bijna 3 was. Door het afkondigen van maatregelen als handen wassen en anderhalve meter afstand houden, is bereikt dat mensen met het coronavirus steeds minder anderen besmetten. Op 16 maart lag het reproductiegetal op 1, op 28 maart was het gedaald tot 0,3. Het RIVM houdt rekening met een onzekerheidsmarge, maar ook dan blijft het getal ruim onder de 1.

"Dit betekent niet dat de maatregelen kunnen worden versoepeld, want de verspreiding gaat ook bij 0,3 of 0,2 nog wel door. We moeten het volhouden tot het echt onder controle is", aldus Jaap van Dissel.

Van Dissel benadrukte dat het reproductiegetal een gemiddelde is. Het is goed mogelijk dat veel patiënten niemand besmetten, maar als iemand anders het virus ongewild op tien of twintig andere mensen overbrengt, trekt zo'n 'superbesmetter' het gemiddelde fors op.