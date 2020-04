Boeren doen mee aan proef om weidevogels te beschermen

Vijftig boeren uit Overijssel doen mee aan een proef om te kijken hoe weidevogels beter beschermd kunnen worden. Al jaren nemen de populaties van vogels als de grutto, de scholekster en de kievit af.

Volgens de Vogelbescherming is intensieve landbouw en melkveehouderij daar de belangrijkste oorzaak van. Door weilanden anders in te richten, zou de afname gestopt moeten worden.

"Voor de weidevogels laat je een strook gras hoger groeien, laat je kruiden waar insecten op af komen staan en vernat je een deel van het land", zegt de deelnemende melkveehouder Wim van Ittersum uit Mastenbroek tegen RTV Oost.

Vergoeding noodzakelijk

Doel van de proef is om de beste manier voor het beschermen van weidevogels te vinden. "In dit project over biodiversiteit kijken we wat werkt voor de weidevogels. Hopelijk vinden we de methode die het beste werkt, zodat andere boeren die ook kunnen toepassen", zegt Van Ittersum.

De vijftig boeren krijgen een vergoeding voor hun deelname. Dat is volgens Van Ittersum noodzakelijk, omdat ze een deel van hun land opofferen. "Veel boeren hebben het gras nodig als voer. Daarnaast maai je het stuk voor de weidevogels later dan de rest van het land, waardoor je meer kosten hebt."