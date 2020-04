Coronamaatregelen in Italië en Spanje lijken langzaam effect te hebben

Volgens viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC kun je de situatie in Italië en Spanje niet zomaar vergelijken met die in Nederland, omdat alle landen en regio's verschillend zijn. Wel zegt ze over signalen uit de twee Zuid-Europese landen dat hier een vergelijkbare trend te zien is. "Het is wel pas een eerste indicatie, maar je ziet dat het aantal mensen dat per dag opgenomen wordt, afneemt. Het lijkt er dus op dat het begint af te vlakken."

Koopmans benadrukt wel dat het nog enige tijd zal duren voordat dit terug te zien is op de intensivecareafdelingen. "Mensen die nu opgenomen worden, liggen daar wel een aantal weken. Dus je bent wel een hele tijd verder voordat je daar een afname gaat zien."

Werkt een lockdown?

"Iedereen wil natuurlijk heel graag horen dat de genomen maatregelen werken", zegt Frits Rosendaal, hoofd klinische epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). "En als het aantal besmettingen in Italië inderdaad afvlakt, is dat ook heel fijn voor Nederland. Dat zou namelijk betekenen dat social distancing werkt."

Volgens Rosendaal is dat ook logisch . "Als er minder contact is tussen mensen onderling, neemt de kans op besmetting natuurlijk af. Vooral als er geen grote groepen meer bij elkaar komen." Maar dat betekent niet dat een lockdown de beste oplossing is.

De Wereldgezondheidsorganisatie roept op om zoveel mogelijk te testen en iedereen die besmet is volledig te isoleren. "Dat zou natuurlijk nog beter zijn", zegt Rosendaal, "maar de middelen om iedereen te testen waren er tot dusver nog niet. Daarom is wat we nu doen een goede oplossing."