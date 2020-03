Kapitein Amerikaans oorlogsschip wil duizenden opvarenden evacueren

De kapitein van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt heeft toestemming gevraagd om het overgrote deel van de bemanning aan land te zetten. Dat is de enige mogelijkheid om de corona-uitbraak aan boord onder controle te krijgen, schrijft hij in een brief aan de marineleiding.

Vorige week bleken acht van de bijna vijfduizend bemanningsleden corona te hebben. Het virus heeft zich daarna snel verspreid. Nu zijn al meer dan honderd opvarenden ziek.

De kapitein ziet geen ander mogelijkheid dan 90 procent van bemanning aan wal in quarantaine te laten gaan. De andere 10 procent moet het schip grondig reinigen en onder meer zorgen dat er niets misgaat met de twee kernreactoren aan bood. In die periode is het schip feitelijk uit de vaart. Een "noodzakelijk risico" schrijft de kapitein, om verdere spreiding te voorkomen.

Guam

De USS Theodore Roosevelt ligt op dit moment voor anker bij Guam, een eiland in de Stille Oceaan. Bij het vertrek zo'n drie weken geleden uit Vietnam is de bemanning nog uitgebreid getest.

Het coronavirus kan zich op marineschepen als de Roosevelt gemakkelijk verspreiden. De bemanningsleden leven en werken dicht op elkaar in krappe ruimtes.