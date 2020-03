Noodkreet over krimpende medicijnvoorraden van Europese ziekenhuizen

Negen grote Europese universitaire ziekenhuizen waaronder het Erasmus MC in Rotterdam laten in een brief aan hun regering een noodkreet horen over het gebrek aan medicijnen. Het gaat om slaapmiddelen die onmisbaar zijn om coronapatiënten die beademd worden in slaap te houden.

"De ziekenhuizen krijgen op korte termijn te maken met tekorten aan middelen die onmisbaar zijn voor de behandeling van patiënten met een covid-19-infectie die op de intensivecare-afdelingen beademd worden. Door het ontbreken van Europese samenwerking om een permanente levering van geneesmiddelen te waarborgen, bestaat het risico dat zij tussen nu en een of twee weken niet meer de noodzakelijke intensieve zorg kunnen bieden."

De brief is ondertekend door academische medische centra in Rotterdam, Parijs, Londen, Berlijn, Barcelona, Milaan, Wenen, Stockholm en Leuven. Het gaat bijvoorbeeld om de topziekenhuizen King's College in Londen, Karolinska in Stockholm en de Charité in Berlijn.

Voorraad bijna uitgeput

"Bij het huidige gebruik zijn de voorraden van de ziekenhuizen met de meeste beademingspatiënten over een paar dagen uitgeput en die van de ziekenhuizen met een grotere voorraad over twee weken." De dreigende tekorten leiden nu al tot risicovolle praktijken, volgens de opstellers van de brief.

"Sommige ziekenhuizen kopen al andere middelen of doseringen in dan waarmee ze gewend zijn te werken. Het is uitermate verontrustend om te zien dat verpleegkundigen en artsen in opleiding die veel te hard moeten werken en vaak minder ervaring hebben nu middelen en doseringen gebruiken waarmee ze niet vertrouwd zijn."

Nederlandse ziekenhuizen

De Nederlandse ziekenhuisapothekers doen hun best om de schaarse slaapmiddelen in te kopen. Het gaat met name om propofol. Een alternatief daarvoor, een combinatie van midazolam en sufentanil, kunnen apothekers met een bereidingsruimte zelf maken, mits voldoende grondstoffen voorhanden zijn.

Ook dat wordt een probleem, omdat landen in de hele wereld die grondstoffen willen kopen, net als de kant-en-klare medicijnen. Bovendien worden patiënten met een covid-19-infectie vaak langdurig beademd en hebben ze doorgaans hogere doseringen nodig dan gebruikelijk. Daardoor raken ziekenhuizen extra snel door hun voorraden heen.

Gisteren meldde de NOS dat door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen wordt onderzocht of vrijwel identieke slaapmiddelen die in de diergeneeskunde gebruikt worden, ook aan mensen gegeven kunnen worden. Het gaat onder meer om dierlijke variant van propofol.