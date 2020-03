Corona-onderzoek in Duits 'Ground Zero'-dorp Gangelt

In het Duitse dorp Gangelt, net over de grens bij Sittard, is een onderzoek gestart naar de verspreiding van het coronavirus. Gangelt wordt gezien als de Ground Zero van de Duitse uitbraak, omdat daar de eerste grootschalige besmettingen werden vastgesteld. Virologen hopen met het onderzoek onder meer informatie te krijgen over het aantal besmettingen en de belangrijkste besmettingshaarden.



Duizend inwoners van Gangelt staan speeksel en bloed af en beantwoorden een uitgebreide vragenlijst. "Aan de speekseltest kunnen we zien of iemand op dit moment geïnfecteerd is of recent besmet is geweest, omdat het virus tot vier weken in je keel overleeft. De bloedtest wijst uit of iemand in de laatste weken het virus onder de leden heeft gehad", zegt professor Hendrik Streeck van de Universiteit Bonn.

Patiënt nul

De regio Heinsberg, waar Gangelt in ligt, loopt qua coronamaatregelen ongeveer drie weken voor op de rest van Duitsland. In de nacht van 14 op 15 februari meldde de eerste coronapatiënt zich bij het ziekenhuis in Erkelenz. De 47-jarige man had carnaval gevierd in Gangelt en daar tientallen mensen aangestoken. Deze man wordt gezien als 'patiënt nul' in Duitsland. Al eerder was er in Beieren een kleine uitbraak, bij het bedrijf Webasto, maar die werd succesvol beteugeld.

De regio Heinsberg nam meteen vergaande maatregelen. Scholen en kinderopvang werden gesloten, alle bezoekers van het carnavalsfeest, inclusief hun gezinnen, moesten thuis in quarantaine, 65-plussers moesten praktisch in lockdown. Toch verspreidde het virus zich er snel. Gisteren stond de teller op meer dan 1200 besmettingen en 31 doden, op in totaal 250.000 mensen.

Maar er zijn in Heinsberg ook al meer dan 500 mensen weer genezen. En de curve vlakt af: elke dag zijn er minder nieuwe besmettingen en doden. Heinsberg hoopt met het onderzoek een soort blauwdruk te kunnen leveren voor de rest van het land. "We weten dat maatregelen werken, maar niet precies welke en hoe ze werken", zegt Stephan Pusch, burgemeester van de regio.

Welke maatregelen helpen?

Naast het speeksel- en bloedonderzoek bij de inwoners worden ook monsters genomen in de buitenlucht en wordt er ook in verpleeghuizen en kinderopvangverblijven onderzoek gedaan. "We hopen te achterhalen wat de verspreiding versnelt en wat die juist tegenhoudt", zegt professor Streeck.

Doel van het onderzoek is ook om te kijken waar maatregelen eventueel kunnen worden versoepeld. Burgemeester Pusch waarschuwt wel voor te hoge verwachtingen: "Maatregelen versoepelen is veel moeilijker dan ze invoeren. Want het gebeurt altijd op basis van prognoses. Pas achteraf kun je zeggen: dat was een goede of een slechte beslissing."

De eerste resultaten worden eind volgende week al verwacht.