Lente begon nog nooit zo stralend, meeste zonuren ooit

De eerste elf dagen van de lente zijn in ons land extreem zonnig verlopen. Met een gemiddelde van 110 tot 112 zonuren is er sprake van een record.

Meteorologen verdelen de maand altijd in decades, een periode van 10 of 11 dagen. Zo kunnen ze het verloop van weerfenomenen volgen op een schaal die niet zo grof is als een maand. De laatste decade van maart - het begin van de lente - was dus de zonnigste ooit.

De start van de decade op 21 maart was direct ook de eerste dag dat het volop zonnig was in Nederland. Het zonovergoten weer hield de rest van maand aan.

De vele zonuren betekenen niet automatisch warm weer. "De temperaturen bleven zelfs aan de koele kant en af en toe stond er ook een schrale oostenwind", zegt weerman Gerrit Hiemstra. "Dat komt door de veroorzaker van het droge en zonnige weer: de droge en koude lucht uit het noordoosten, vanwege een hogedrukgebied. Eigenlijk is het een winterse weersituatie die we de hele winter niet hebben gehad."

Diepblauw

Door datzelfde hogedrukgebied was de lucht meestal diepblauw: vocht kreeg tot op grote hoogte in de atmosfeer geen kans. Het sterk verminderde vliegverkeer heeft volgens meteorologen ook bijgedragen aan de diepblauwe tint van de lucht.

De voorheen zonnigste start van de lente was in 1933. Toen waren er 98 zonuren in Nederland.