Handwerk en puzzel met 40.000 stukjes, 'fröbelige' hobby's populair in coronatijd

De enorme vraag ziet ook Jan Bart Fanoy, eigenaar van een webwinkel in legpuzzels. Hij heeft inmiddels naar eigen zeggen het tienvoudige verkocht van wat hij normaal verkoopt. "Onlangs hebben wij de allerdrukste dag ooit gehad. We werken zo hard als we kunnen", zegt Fanoy.

De ondernemer ziet vooral een groei in 'nieuwe kopers': "We zien nu duizenden mensen die één puzzel bestellen, normaal gebeurt dat niet zo. De meer fervente puzzelaars bestellen er meestal wel een paar tegelijk."

Megapuzzels

Afgelopen weekend verkocht Fanoy negen puzzels met 40.000 stukjes. Dat is bijzonder, want normaal verkoopt hij er daarvan ongeveer een per maand. Een van die kopers van een megapuzzel is Danae. Zij kocht het enorme project voor haar en haar gezin.

"Wij hebben vorig jaar meegedaan aan het NK puzzelen", zegt Danae. "Wij hebben deze gekocht omdat we dan in deze tijd wat te doen hebben." De puzzelaarster verwacht hem over vier weken af te hebben. "Ik weet niet wat we ermee gaan doen als we klaar zijn. We hopen dat onze werkgever hem dan aan een wand wil hangen, want hij is te lang voor onze muren."