Politie Den Haag neemt maatregelen tegen komst protesterende taxichauffeurs

In Den Haag zijn maatregelen genomen om protesterende taxichauffeurs te weren. Die willen vanmiddag op het Malieveld demonstreren, omdat zij niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling van 4000 euro voor ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis.

Burgemeester Remkes heeft de demonstratie verboden. Hij zegt dat het onverantwoord is om nu met grote groepen bij elkaar te komen terwijl iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De politie van Den Haag heeft aanwijzingen dat sommige taxichauffeurs toch naar de stad willen komen. "Maar we weten niet hoe groot die groep is", zegt een woordvoerster. "Daarom hebben we de A12 naar de stad uit voorzorg versmald. We kunnen taxichauffeurs dan aanspreken en zeggen dat het verstandiger is om weer naar huis te gaan."

Rond het Malieveld zijn agenten aanwezig die snel kunnen worden opgeroepen als taxichauffeurs toch het terrein op gaan. "Maar van een afsluiting is zeker geen sprake", zegt de politiewoordvoerster.