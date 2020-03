Podcast De Dag: 'Farmaceutische concerns moeten corona-kennis vrijgeven'

Het was vorige week groot nieuws: de reden dat er in Nederland niet op grote schaal getest is op het coronavirus is dat er in ons land voornamelijk met apparaten van het Zwitserse farmabedrijf Roche gewerkt wordt. Dat bedrijf kampt met tekorten en wilde belangrijke kennis om de tests alsnog mogelijk te maken aanvankelijk niet delen.

Na grote druk ging Roche overstag, maar het nieuws leidt tot vragen over de rol van farmaceutische concerns en producenten van medische apparatuur in deze crisis. Hebben we ons op de medische markt te afhankelijk gemaakt van een klein groepje makers en kan het dodelijke virus beter bestreden worden als hun monopolieposities worden opengebroken?

Verschillende organisaties en gezondheidsexperts denken van wel. In podcast De Dag vertellen ze over een zogenoemde Covid-19-pool die ontwikkeld wordt. Dat is een wereldwijde kennisbank met allerlei informatie over het coronavirus die voor iedereen vrij toegankelijk is. Farmaceutische bedrijven kunnen in de databank hun kennis delen, waardoor ze beter kunnen samenwerken, er efficiënter en sneller onderzoek gedaan kan worden en er uiteindelijk ook goedkoper medicijnen, vaccins en technologie ontwikkeld kunnen worden. Het betekent alleen wel dat de bedrijven daar dan minder op verdienen dan als ze het allemaal alleen zouden doen.

"Het is bovenal een morele stap, een ethische richting die de bedrijven in moeten slaan", zegt bijzonder hoogleraar global health Hans Hogerzeil. Hij is een van de ondertekenaars van een brief van de stichting Wemos, die pleit voor het recht op toegang tot gezondheid voor iedereen. Wemos probeert in Nederland politieke steun te verzamelen zodat ons land zich achter de Covid-19 pool schaart.