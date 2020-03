Recordaantal meldingen kinderporno, groei neemt af

Meldpunt Kinderporno ontving vorig jaar een recordaantal van zo'n 300.000 meldingen van online seksueel misbruik van minderjarigen. De groei van het aantal meldingen nam wel voor het derde jaar op rij af.

In 2019 ging het om een stijging van 38 procent, het jaar ervoor nam het aantal meldingen toe met 45 procent. De hulporganisatie noemt de daling geen reden tot blijheid. Het aantal meldingen is hoog en iedere melding kan meerdere afbeeldingen bevatten.

Van de meldingen bleek 67 procent illegaal materiaal te bevatten. Het grootste deel, 77 procent, staat in Nederland gehost. "Aangezien internet hier goed geregeld is, zijn hier relatief veel hosters", zegt Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

De cijfers staan in het jaarverslag van het Expertisebureau Online Kindermisbruik, waar het Meldpunt Kinderporno onderdeel van is. Bij dat meldpunt kunnen mensen anoniem melding maken van beelden van seksueel kindermisbruik.

Automatisch porno herkennen

Sinds dit jaar is een zogeheten hash-checkserver in gebruik genomen die automatisch afbeeldingen kan herkennen. "Het nadeel is dat het ding niet het verschil weet tussen porno met volwassenen en kinderen", zegt Gerkens. "Miljoenen plaatjes worden nu gecontroleerd, maar het werkt nog niet helemaal goed."

Het EOKM is daarom in gesprek gegaan met Microsoft om de techniek te verbeteren en strafbare afbeeldingen te kunnen herkennen. "We zijn bezig met een betere techniek."