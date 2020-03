De huur betalen als je omzet weg is: 'Betalen of je riskeert ontruiming'

De enorme omzetdaling van winkeliers leidt tot grote zorgen over het betalen van huren van hun panden de komende maanden. Ondanks een oproep van de brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders om de betaling van de huur uit te stellen, lijkt een structurele oplossing ver weg. Niet alle verhuurders geven gehoor aan die oproep en veel huurders zeggen helemaal niet te kunnen betalen.

In de horeca speelt hetzelfde probleem. "Ik heb zaken gezien waar een brief lag van de advocaat waarin stond: je moet binnen acht dagen betalen of je riskeert ontruiming", zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. "Dat mag niet eens, maar sommige verhuurders trekken zich daar niks van aan."

Er zijn zo'n 40.000 horecaondernemers in Nederland. Bij het overgrote deel van de ondernemers die een pand huren, is volgens Beljaarts nog geen afspraak over de huur van de komende maanden.

Verhuurders wijzen erop dat hun kosten ook doorlopen. "Waarom moeten we verwachten dat de verhuurbranche de klappen van de coronacrisis gaat opvangen?", zegt Jos van de Mortel van vastgoedbedrijf Metropop, dat horeca- en winkelpanden verhuurt.

Schuldenberg

De brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders deden afgelopen week de gezamenlijke oproep aan verhuurders om de betaling van de huur uit te stellen tot 20 april. Die oproep is niet bindend. "Wij geven een richting aan", zegt Laurens van de Noort van Vastgoed Belang, die de oproep mede ondertekende.

Maar opschorten lost het probleem niet op, zegt Menno Postma van adviesbureau Vastgoed Intervisie. Hij bemiddelt over de huur van zo'n 1200 locaties namens de huurders. "Bij opschorten blijven alle kosten voor rekening van de huurder", zegt hij. "Die heeft aan het eind dan zo'n schuld staan, ook bij de belastingdienst en leveranciers, dat hij het niet meer overleeft."

"Ondernemers zien in twee weken tijd hun levenswerk in rook opgaan. Bij ketens, maar ook bij ondernemers die alles zelf hebben opgebouwd en nog aan het roer staan", zegt Postma. "Maar er is nog geen enkele verhuurder die heeft gezegd, vergeet de huur maar even."

Hele portefeuille in de problemen

Volgens Wendela Raas, van advocatenkantoor Dentons, is er geen makkelijke oplossing. Zij is advocaat voor zowel vastgoedverhuurders als winkeliers.

"De meeste verhuurders hebben ook een bedrijf waar de kosten doorlopen. Die zijn afhankelijk van de maandelijkse huurstroom", zegt Raas. "Als één huurder niet kan betalen, kan een verhuurder dat nog wel opvangen. Maar nu de hele portefeuille in de problemen zit, vallen er klappen waar de verhuurder ook niet altijd op berekend is."