'Ik ben geen arts die levens redt, maar zo draag ik toch mijn steentje bij'

Bijna allemaal zitten ze noodgedwongen thuis nu ze niet meer naar hun werk of opleiding kunnen. "Zelf ben ik mediator met een eigen bedrijfje. Die klussen zijn helemaal opgedroogd. Als ik geen voedselpakketten zou rondrijden zat ik nu ook maar wat thuis."

"Omdat we niet mee naar binnen mogen is het contact erg kort, maar het voelt als dankbaar werk om te doen. Ik ben geen arts die levens kan redden in het ziekenhuis maar zo draag ik toch mijn steentje bij", vertelt John. "We zijn voetbalsupporters maar ook gewoon mensen en we willen in deze tijden graag helpen. Of je nu Groningen-supporter bent of fan van Ajax of Feyenoord, we komen graag met een boodschappentas langs."