Cruciale beroepen bij coronabestrijding zijn emotioneel het zwaarst

Van alle beroepsgroepen zeggen psychologen, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers het vaakst dat ze hun baan emotioneel veeleisend vinden. Ook agenten, brandweerlieden, leerkrachten en docenten noemen hun werk vaak emotioneel zwaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat onderzocht.

Het onderzoek, onder duizenden werknemers, is gedaan in 2018, dus ver voor de uitbraak van het coronavirus. Opvallend is wel dat de tien beroepsgroepen met de zwaarste emotionele belasting allemaal voorkomen op de lijst met beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn om de samenleving op dit moment draaiende te houden.

"Die emotionele veeleisendheid komt ook sterk naar voren in wat je elke dag in het nieuws hoort, in al die gesprekken met deze mensen", zegt Tanja Traag van het CBS. "Als we het onderzoek vandaag over zouden doen, is het veilig om aan te nemen dat die belasting enorm zal zijn toegenomen."

Ruim de helft van de psychologen en sociologen geeft aan dat het werk veel van hen vergt, het meest van alle beroepsgroepen. Onder maatschappelijk werkers en gespecialiseerd verpleegkundigen is dat aandeel bijna net zo hoog.