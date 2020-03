'Anne Frank' vlogt over tijd in Achterhuis in nieuwe YouTube-serie

Anne Frank als influencer dus? "Het is een nieuwe en aansprekende manier om jonge mensen te bereiken met het levensverhaal van Anne Frank", aldus de stichting.

"Het Anne Frank Videodagboek is één op één, persoonlijk en indringend", zegt algemeen directeur Ronald Leopold. "Anders dan films over Anne Frank, waarin ze vaak gespeeld wordt door oudere actrices en met perspectief van buitenaf, nodigt Luna met haar camera uit om op een directe manier verbinding te maken met het meisje Anne."

'Wennen aan het idee'

In de serie volgen kijkers het leven van Anne Frank tussen 29 maart en 4 augustus 1944 - de dag waarop Anne werd gearresteerd door de Duitsers. In die periode zit ze al ruim anderhalf jaar ondergedoken met haar ouders, zus Margot, het gezin Pels en de uit Duitsland gevluchte tandarts Fritz Pfeffer. Anne filmt zichzelf, vertelt over haar gevoelens en haalt herinneringen op aan de tijd vóór het onderduiken.

Jacqueline van Maarsen, de inmiddels 91-jarige vriendin van Anne Frank, is enthousiast over het project. "Door het dagboek te vervangen door een camera kunnen jonge mensen zich goed verplaatsen in de situatie van toen, de tijd waarin Anne Frank leefde. Ik moest wel even wennen aan het idee, maar ik vind het goed dat het verhaal van Anne Frank naar de moderne tijd is gebracht."

Het videodagboek bestaat uit vijftien afleveringen. Iedere maandag en donderdag komt er een vlog online. De serie is Nederlands gesproken, maar wordt ondertiteld in het Engels, Duits, Spaans en Portugees.