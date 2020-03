Nieuwe regeling levert zonnepanelenbezitter minder geld op

Volgen Puk van Meegeren van Milieu Centraal kunnen mensen het best alle stroom van hun zonnepanelen zelf gebruiken, omdat ze daarmee het kopen van elektriciteit vermijden.

"Dat kan bijvoorbeeld door het overdag aanzetten van de wasmachine of vaatwasser, in plaats van 's avonds of 's nachts als de zon niet schijnt en de panelen dus geen elektriciteit opwekken." Hoeveel meer stroom mensen gemiddeld dan kunnen gebruiken, gaat de organisatie de komende tijd uitrekenen.

"Zeker als je een elektrische auto hebt of een (hybride) warmtepomp, kan dit stroomgebruik van eigen zonnepanelen behoorlijk oplopen. En nog verder in de toekomst kan de accu van je elektrische auto ook ingezet worden als buffer voor de stroom die je overdag opwekt. Omdat het stroomverbruik 's nachts veel minder is dan overdag, kunnen auto-accu's die stroom dan prima leveren."

Zon maakt opmars

Zonnestroom is bezig aan een enorme opmars. Netbeheerder Tennet meldde vorige week dat er vorig jaar 2,4 gigawatt aan zonnecapaciteit bij is gekomen. Dat zijn ongeveer acht miljoen zonnepanelen en is vergelijkbaar met zes gascentrales.

Dit zijn niet alleen zonnepanelen op daken van huishoudens, maar ook op scholen, ziekenhuizen, bedrijven en zonneparken op de grond. Voor de komende jaren voorziet de netbeheerder nog een fikse verdere groei van het aantal zonnepanelen in Nederland.