Griekse verzetsheld die nazivlag weghaalde tijdens WO II overleden

In Griekenland is de verzetsheld en linkse politicus Manolis Glezos op 97-jarige leeftijd overleden. Hij werd beroemd door een opmerkelijke actie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Glezos klom tijdens de Duitse bezetting, in de nacht van 31 mei 1941, samen met een vriend de Akropolis op en verwijderde de nazivlag die een maand ervoor was opgehangen. Wie erachter zat wist het nazibewind niet, maar de daders werden een paar dagen later bij verstek ter dood veroordeeld.

Tijdens de oorlog werd Glezos verschillende keren opgepakt en gemarteld. Ook daarna werd Glezos meerdere keren gearresteerd, tijdens de Griekse burgeroorlog (1946-1949) en tijdens het kolonelsregime, dat duurde van 1967 tot 1974.

Politieke carrière

De verzetsheld was ook politiek actief. Hij was tussen 1951 en 2014 actief voor onder meer communistische en socialistische partijen in het Griekse parlement. In 2014 werd hij namens de linkse regeringspartij Syriza verkozen als Europarlementariër, waar hij als 92-jarige het oudste lid ooit was.

Glezos had al enige tijd hartklachten. Eind vorig jaar werd hij twee keer in het ziekenhuis opgenomen met ernstige klachten.

Na Glezos' dood hebben meerdere Griekse politici hun condoleances uitgesproken. Alexis Tsipras, leider van Syriza, noemt Glezos op Facebook "tot in de eeuwigheid het symbool van de vechter die zich opofferde voor het volk".