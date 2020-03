Rotterdam Ahoy wordt tijdelijke zorglocatie

"We bouwen het modulair op. We bouwen vier hallen vol en als het nodig is ook de arena. We richten ook een hal in voor mensen zonder corona, zodat we dat gescheiden hebben", zegt Littooij.

Ontlasten

De tijdelijke zorglocatie is bedoeld om ziekenhuizen te ontlasten. "Ook mensen die uit het ziekenhuis komen, maar thuis nog hulp nodig hebben, kunnen we hier opvangen. We richten dit in, omdat we zien dat het nodig is. Zo zijn we maximaal voorbereid."

De werkzaamheden zijn volgens de directeur volgende week afgerond. "We verwachten dat vanaf 13 april hier de eerste patiënten kunnen liggen", legt hij uit. "Mochten er mensen zijn die willen helpen, meld je dan aan. We kunnen alle handen gebruiken op dit moment."