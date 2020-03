Transportbedrijf uit Amersfoort krijgt tonnen boete voor illegale truckers

Een transportbedrijf uit Amersfoort heeft een boete van 378.000 euro gekregen, omdat het illegaal buitenlandse chauffeurs in dienst had. Ook is beslag gelegd op een vrachtwagen en bankrekeningen van het bedrijf. De boete is uitgedeeld door de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het transportbedrijf liet volgens de inspectie negen mensen uit Turkije zonder werkvergunning werken als vrachtwagenchauffeur. Ook liet het bedrijf nog eens achttien mensen met een onbekende nationaliteit illegaal werken als truckchauffeur, meldt RTV Utrecht.

Het bedrijf had geen personeel op de loonlijst staan, maar deed alsof het chauffeurs leende van een onderneming in Bulgarije. Uit onderzoek bij de Bulgaarse autoriteiten bleek dat deze onderneming al jaren niet meer bestaat.