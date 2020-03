Grote Nederlandse banken schorten dividend op

Wie geld belegt bij Rabobank, ING of ABN Amro, hoeft voorlopig niet te rekenen op een deel van de winst. De banken geven gehoor aan de oproep van centrale banken om voorlopig geen dividend uit te keren en het geld te reserveren voor steun aan noodlijdende klanten.

Rabobank was gisteravond de eerste bank die bekendmaakte voorlopig geen winst uit te keren. Wie geld in de bank heeft gestopt via certificaten (vergelijkbaar met aandelen bij andere banken) zou vandaag uitbetaald krijgen. Afgelopen jaar heeft de bank 484 miljoen euro verdeeld over certificaathouders.

"Het heeft onze prioriteit om onze klanten, die zo hard geraakt worden door de coronapandemie, te steunen door hun verschillende mogelijkheden te bieden voor tijdelijke financiële hulp", zegt Bas Brouwers, financieel directeur bij de bank.

Beurzen omlaag

Vanmorgen volgde ING. "Dit zijn uitzonderlijke tijden voor ons allemaal", aldus ING-topman Ralph Hamers. De bank zou dit jaar 1,8 miljard euro uitkeren aan aandeelhouders. Het aandeel van de bank opende 5 procent lager na het nieuws.

Ook ABN Amro sloot vanmorgen aan. Toch zal dat voor beleggers in de bank in eerste instantie weinig uitmaken. ABN Amro meldde enkele dagen terug voor het eerste kwartaal van dit jaar een verlies, waardoor er even geen winst te verdelen valt. Daarvoor ging het nog uit van een winstuitkering van 639 miljoen euro voor dit jaar. Op de beurs zakte het aandeel van de bank maandag bij de opening 6 procent.

Alle drie de banken hebben de dividenduitkeringen tot begin oktober opgeschort, zoals de centrale banken willen. Daarna kunnen de uitkeringen aan investeerders "niets, lager of hoger" zijn, aldus de Rabobank.