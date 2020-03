Meldpunt voor zorgmedewerkers om tekort aan beschermende middelen

Er is een meldpunt geopend voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermende middelen in kaart te brengen. Het initiatief komt van NU'91, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Vanuit het hele land komen signalen binnen bij NU'91 dat er bijvoorbeeld onvoldoende mondmaskers zijn ter bescherming tegen het coronavirus.

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen online een enquête invullen. De resultaten moeten vervolgens inzichtelijk maken waar de problemen precies zitten. Door het coronavirus is de vraag naar beschermende middelen groot. Zorgprofessionals maken zich zorgen over hun eigen gezondheid, die van hun patiënten en die van hun familie. Dat blijkt uit de vele verhalen die de afgelopen weken zijn binnengekomen bij de beroepsvereniging.

Onveilige mondkapjes

Zaterdag ontving Nederland nog van China een zending mondmaskers, maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport keurde die af. De kwaliteit van de 600.000 maskers was volgens het ministerie onvoldoende. De mondkapjes waren al verdeeld over ziekenhuizen; het ministerie kan daarom niet garanderen dat de mondkapjes niet gebruikt zijn door artsen.

Minister Van Rijn heeft gisteren gesproken met de Chinese ambassadeur Xu Hong over de levering van de ondeugdelijke mondkapjes. Van Rijn benadrukt dat Nederland en China blijven samenwerken en ambassadeur Xu sprak de hoop uit dat het incident de goede samenwerking tussen de twee landen in de strijd tegen het virus niet zal beïnvloeden. Nieuwe zendingen zullen extra worden gecontroleerd. Er zijn niet alleen weinig mondmaskers, ook dreigt in Nederland een tekort aan beademingsapparatuur.

De vragenlijst van NU'91 kan tot 2 april anoniem ingevuld worden door zorgmedewerkers. De organisatie gaat de resultaten voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een overleg dat donderdag plaatsvindt.