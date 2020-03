Trump: 'Maatregelen VS tot eind april van kracht, piek dodental over twee weken'

De Amerikaanse president Trump heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus tot 30 april verlengd. Eerder dacht hij dat het land met Pasen (12 april) weer normaal zou kunnen functioneren.

"De modellen schatten in dat de piek in het sterftecijfer waarschijnlijk over twee weken zal zijn. Daarom zullen we onze richtlijnen verlengen tot 30 april om de verspreiding te vertragen", zei Trump tijdens een persconferentie. Hij verwacht dat de VS tegen 1 juni weer aan het herstellen is.

De coronacrisis heeft de bloeiende Amerikaanse economie in puin gelegd. In een week tijd verloren ruim drie miljoen Amerikanen hun baan. Dinsdag volgt een "belangrijke aankondiging" over de plannen en strategie van de regering voor de komende tijd. In de VS wordt nu geadviseerd om thuis te werken en groepen groter dan 10 te vermijden. Ouderen wordt verzocht om volledig thuis te blijven.

2,2 miljoen

Een paar dagen geleden zei Trump nog dat hij met zijn experts ging overleggen over wanneer de beperkingen versoepeld konden worden. Nu zei hij: "Niets is erger dan de overwinning bekend te maken voordat de overwinning is behaald." De president denkt dat er zonder maatregelen 2,2 miljoen mensen zouden kunnen overlijden aan het coronavirus.

In de VS zijn 139.000 mensen besmet. Dat het is het hoogste aantal wereldwijd. 2400 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Trump verwacht dat het dodental de komende tijd nog flink oploopt. "Als we het totaal aantal doden kunnen onderdrukken tot, laat ik zeggen 100.000 tot 200.000, dan hebben we het met zijn allen heel goed gedaan."