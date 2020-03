Pubquiz heeft in coronatijd geen café nodig om door te gaan

Bij beide bedrijven is meedoen aan de online quiz gratis. Vermaak staat voorop. "Ik heb wel echt spanning nodig", zegt Jochem Geerdink. "Ik ben gewend om bijna iedere dag een quiz te maken. Dat is nu een beetje weggevallen en dan raak je al snel in die put van verveling. Dus ook voor ons is dit een hele mooie uitkomst."

Normaal gesproken haalt Geerdink zijn inkomsten uit de pubquizzen die hij organiseert in de horecagelegenheden. Omdat hij die inkomsten nu mist, zette hij een crowdfundingsactie op. "We gaven er niet al te veel ruchtbaarheid aan", zegt Geerdink. "Maar we dachten: als we de komende periode gewoon een paar duizend euro kunnen ophalen om onze vaste lasten kunnen betalen, dan is het helemaal prima."

Andere bestemming

Maar al gauw liep dat uit de hand. "Binnen een week hadden we 6000 euro", zegt Jochem Geerdink. "Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, maar we houden er ook wel rekening mee dat dit niet zo gaat blijven. Mensen blijven niet na iedere quiz betalen en dat is ook prima."

Mocht dat wel het geval zijn, dan heeft Geerdink voor het geld ook een andere bestemming voor ogen. "Als het echt gênant wordt qua wat we ophalen, dan gaan we kijken of we dat geld misschien kunnen geven aan mensen die het ook goed kunnen gebruiken. De Voedselbank bijvoorbeeld of 'onze' horecazaken waar we normaal gesproken een quiz doen."