Vrees voor coronauitbraak India door massale volksverhuizing

Ook proberen de autoriteiten te voorkomen dat de arbeiders de grens oversteken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft alle deelstaten opgeroepen de arbeiders van voedsel en onderdak te voorzien, zodat ze niet weg hoeven. "Het laatste dat de overheid wil is dat het virus zich over het platteland verspreidt", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de krant Indian Express.

De overheid van Delhi opent door de stad verspreid ruim 500 voedseldistributiecentra, waar daklozen en gestrande arbeiders drie keer per dag kunnen eten. Ook worden er extra opvangplekken voor de nacht geopend. Maar tot nu toe kan drukte bij opvang en voedseldistributie niet worden voorkomen, waardoor voldoende afstand houden onmogelijk is.

Negentig mensen in twintig stapelbedden

In een zaaltje boven een school staan zo'n twintig stapelbedden. "Hier slapen negentig vrouwen en kinderen", zegt de toezichthouder van de lokale overheid, Rajesh Gautam. "Plek voor een meter afstand tussen de bedden en matrassen hebben we niet. Maar we kunnen deze arme mensen ook niet naar buiten sturen. Dan krijgen ze de politie op hun dak, want buiten mogen ze ook niet zijn."

Rajkumari zit bovenop een van de stapelbedden. Haar man slaapt buiten, in een tent met vijftig andere mannen. Het stel arriveerde ze vorige week in Delhi op zoek naar werk. Maar op de dag dat ze aankwamen stopten de treinen met rijden, en twee dagen later werd de landelijke lockdown aangekondigd.

"We konden niet werken, en wisten ook niet waar we heen moesten. We hebben vier dagen op straat rondgezworven, voordat we deze opvangplek vonden. Hier krijgen we drie maaltijden per dag. Maar de onzekerheid maakt me gek. Hoe lang gaat dit nog duren? Het zou goed zijn als de overheid een bus regelt voor mensen als wij. Zodat we terug naar onze familie kunnen."

Niet traceerbare besmettingen

In India zijn tot nu toe 1024 mensen positief getest op het coronavirus. Er zijn 27 mensen overleden. Volgens de regering zijn nog steeds alle gevallen traceerbaar. Mensen met corona zijn volgens de regering in gebieden geweest met veel besmettingen of hebben contact gehad met een andere patiënt.

De lockdown moet voorkomen dat India een volgende fase ingaat, van exponentiële groei van niet traceerbare besmettingen. Dat zou het zorgsysteem niet aankunnen. Veel experts twijfelen aan de officiële cijfers, omdat zeer beperkt wordt getest.