Duitse deelstaatminister pleegt zelfmoord, mogelijk vanwege coronacrisis

De Duitse politicus Thomas Schäfer (CDU) heeft gisteren zelfmoord gepleegd. Hij was minister van Financiën in de deelstaat Hessen. Volgens de premier van Hessen maakte Schäfer zich grote zorgen over de coronacrisis en is dat mogelijk de reden dat hij een einde aan zijn leven maakte.

"Dit nieuws kwam volledig onverwacht", zei Volker Bouffier (CDU), de premier van Hessen, in een videoboodschap. "We zijn geschokt, verbijsterd en vooral diep verdrietig."

Schäfer had "dag en nacht gewerkt om deze crisis financieel en organisatorisch te overwinnen", ging Bouffier verder. Hij zou hebben ingezeten over de economische gevolgen van de coronacrisis.

"Er waren grote zorgen over de mogelijkheid om aan de enorme verwachtingen van de bevolking over financiële hulp te voldoen", zei Bouffier. "Ik moet ervan uitgaan dat deze zorgen hem te veel waren geworden. Hij zag geen uitweg, was wanhopig en heeft ons verlaten."

Belangrijk figuur

Aan het einde van zijn videoboodschap zegt Bouffier dat velen een "trouwe vriend en metgezel" verliezen. Met brekende stem bedankt hij de kijker.

Annegret Kramp-Karrenbauer, de voorzitter van de CDU, zegt op Twitter dat ze geschokt is. "Dit raakt ons, maakt ons verdrietig en heeft ons verbijsterd. We zijn in gedachten bij zijn familie en bidden voor hen."

Schäfer was sinds 2010 minister van Financiën van Hessen. Duitse media typeren hem als een belangrijke figuur in het kabinet van de deelstaat; de verwachting was dat hij Bouffier zou opvolgen als premier.