Cocaïne gevonden in haven Rotterdam in drie ladingen uit Brazilië

In de haven van Rotterdam is 1200 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde vrijdag bij verschillende controles. Een partij van 1170 kilo werd gevonden in een container uit Brazilië, die geladen was met mango's. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Zwaag.

De twee andere partijen, van 20 en 14 kilo, werden gevonden in koelcontainers met citroensap, die ook uit Brazilië kwamen. Ze waren onderweg naar een bedrijf in Rotterdam.

De coke is vernietigd. De Nederlandse bedrijven hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken, laat het Openbaar Ministerie weten.