Verbrande schuur Poortvliet blijkt ontploft xtc-lab te zijn

In de Zeeuwse plaats Poortvliet is een xtc-lab ontdekt na een brand in een schuur. Samen met een speciale landelijke eenheid zijn politieagenten bezig de zaak te ontmantelen.

Bij de brand, die vrijdagavond woedde, kwamen 28 schapen en geiten om het leven. Meerdere brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. De volgende ochtend vond de brandweer dode schapen midden in de schuur. Door de hevigheid van de brand kon die plek niet eerder worden bereikt.

Tijdens de brand waren er ook explosies. De Veiligheidsregio Zeeland dacht toen nog dat die veroorzaakt werden door gasflessen. "De brand heeft bijna 24 uur gewoed", vertelt een woordvoerder van de politie. "Pas nadat de verbrande resten waren afgekoeld konden we naar binnen en daar hebben we materialen gevonden voor een xtc-lab."

Of er naast dieren ook andere slachtoffers gevallen zijn bij de brand, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden, schrijft Omroep Zeeland.