Digitaal solliciteren in je woonkamer: ‘IJs breekt wat sneller’

Dat zal voor organisaties misschien wennen zijn. Toch maakt het volgens Tanya Bondarouk, hoogleraar Human Resource Management aan de Universiteit Twente, niet uit of je iemand spreekt per video of in levende lijve. "Natuurlijk, je kunt geen handen geven en er is minder sociale interactie. Maar je krijgt nog steeds een indruk van hoe iemand is."

"Een sollicitatiegesprek is het uitwisselen van ideeën", gaat ze verder. "Dat maakt het interessant. Tijdens zo'n sessie kun je natuurlijk verschillende dingen doen om te kijken of iemand bij je bedrijf past. Bijvoorbeeld een casus geven die iemand binnen 15 minuten moet oplossen. Of je gebruikt virtual reality om bepaalde situaties te simuleren."

Videobellen vanuit de woonkamer

Het betekent voor Anne van de Riet, corporate recruiter bij Randstad Groep Nederland, dat ze gesprekken voert in haar woonkamer. "Natuurlijk is het enigszins anders, maar dat geldt voor de omgeving. De inhoud is hetzelfde. Je merkt dat in de huiselijke omgeving zitten misschien helpt om het ijs te breken."