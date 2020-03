Poolse componist Krzysztof Penderecki (86) overleden

De Poolse componist en dirigent Krzysztof Penderecki is na een lang ziekbed op 86-jarige leeftijd overleden. Penderecki was een veel gelauwerd componist die met zijn muziek wereldwijd publiek trok. In zijn composities verwerkte hij onder meer zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Over de vernietiging van de Joden schreef hij koorwerken, zoals de Lukas Passie, Dies irae en Kaddisj.

Ook gebeurtenissen in het naoorlogse Polen vonden hun weerklank in zijn vocale en instrumentale composities. Een van zijn koorstukken is een hommage aan de vakbond Solidariteit die zich in de jaren 80 verzette tegen het communistische regime dat werd aangestuurd vanuit Moskou.

Niet meer veel notenbalken

Na de dood van de Poolse paus Karol Wojtyla in 2005 schreef hij Ciaconna in memoriam Johannes Paulus II.

In Nederland is Penderecki geregeld uitgevoerd. De laatste jaren componeerde hij vooral kamermuziek. In een interview zei hij daarover dat hij geen zin meer had in groots opgezette stukken met veel notenbalken.

Penderecki schreef ook filmmuziek. onder meer voor de The Exorcist, The Shining en Wild at Heart. Vier keer kreeg hij een Grammy Award.