Dodelijk ongeluk in Eindhoven, flessen lachgas gevonden in auto

Bij een auto-ongeluk in Eindhoven is een 24-jarige vrouw om het leven gekomen. De bestuurder van het busje, een 25-jarige man, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de auto zijn flessen met lachgas gevonden.

Volgens een ooggetuige is het busje op de Daalakkersweg met hoge snelheid uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst. De politie kan dat nog niet bevestigen.

Naast een traumahelikopter werden brandweerwagens en ambulances opgeroepen. De bestuurder zat bekneld en is uit de auto bevrijd.

Of het lachgas een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie is achteraf niet te achterhalen of een bestuurder lachgas heeft gebruikt.

Dit zijn beelden van na het ongeluk: