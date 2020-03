New York gaat niet op slot, wel streng reisadvies

Voor de inwoners van de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut is een streng reisadvies afgekondigd. Voor een periode van veertien dagen moeten mensen in de zogeheten tri-state area afzien van alle niet-essentiële reizen, zo heeft president Trump in overleg met de gezondheidsautoriteit CDC bepaald.

De dringende oproep geldt niet voor mensen die werken in cruciale beroepen als de zorg, de voedselindustrie, de financiële sector of het vrachtvervoer. New York geldt als het epicentrum van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Er zijn meer dan 52.000 mensen positief getest. Van de ruim 2000 doden in de VS door corona, zijn er 700 in New York geregistreerd.

De afgelopen dagen klaagden bestuurders van andere staten, onder wie gouverneur DeSantis van Florida, dat veel New Yorkers de stad verlaten en naar elders trekken. Op die manier vormen ze een gevaar voor de bevolking van andere staten.

Dat was voor president Trump aanleiding om zaterdagavond in een tweet aan te kondigen dat hij overwoog New York en het aangrenzende New Jersey en Connecticut onder quarantaine te plaatsen. Inwoners zouden dan helemaal niet meer naar buiten mogen en dus ook niet naar andere staten kunnen reizen.