Coronanieuws 28 maart: onveilige mondkapjes en ziekenhuis wil hulp van Duitsland

Dodental Italië loopt op tot ruim 10.000

Er zijn de afgelopen 24 uur in Italië 889 mensen overleden aan een besmetting met het coronavirus. Dat is het een na hoogste aantal doden op één dag sinds het uitbreken van de epidemie op 21 februari. Er zijn in het land nu 10.023 mensen omgekomen door het virus, waarmee Italië wereldwijd het land met het hoogste aantal doden is.

In Spanje is het aantal geregistreerde coronadoden opgelopen met 832. Dat is de grootste toename tot nu toe. In totaal zijn in Spanje nu 5690 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.