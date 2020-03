Amerikanen nemen 'zekere voor onzekere' en hamsteren wapens

Ook bij de winkel van Boerio in Latrobe, Pennsylvania. Hij heeft een brede selectie aan geweren, pistolen, messen en munitie. Daarnaast verkoopt hij camouflagekleding en overlevingspakketten.

Hij runt het familiebedrijf sinds 1989 en zelden deed hij zulke goede zaken als de afgelopen weken. "Veel geweren en wapens zijn uitverkocht. We zijn begonnen met de rantsoenering van kogels, zodat we het wat langer vol kunnen houden. Klanten mogen nu nog maar maximaal een paar dozen munitie per persoon kopen."

Veruit het populairste wapen is het semi-automatische AR15-aanvalsgeweer. De AR15 is een controversieel wapen, omdat het vaak gebruikt is bij bloedige schietpartijen in de Verenigde Staten.

'Vanmiddag al weer weg'

Juist omdat het wapen zo'n beruchte reputatie heeft, vliegen ze over de toonbank. "Iedereen kent de AR15, omdat die steeds in het nieuws is. Klanten kopen het vaak tijdens een crisis, omdat ze bang zijn dat de regering dit wapen gaat verbieden." Boerio heeft net een nieuwe lading AR15's binnengekregen, maar hij weet dat ook die snel uitverkocht zullen zijn. "Vanmiddag zijn ze alweer weg."

Onder zijn wapenwinkel runt Boerio een ondergrondse schietbaan waar hij trainingen geeft. Ook de vraag naar wapentrainingen is deze maand toegenomen, al heeft hij de schietbaan de afgelopen week een paar keer moeten stilleggen. "Het is zo ontzettend druk in de winkel dat ik niet genoeg personeel heb om de schietbaan te bemannen."

De staat Pennsylvania heeft alle bedrijven en winkels opgedragen te sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen de zogeheten essential businesses mogen openblijven, zoals supermarkten en apotheken. Ook de wapenwinkel van Boerio valt onder die categorie. "Wij verkopen onder meer overlevingspakketten, vandaar. Je kunt ook gerust zeggen dat munitie essentieel is voor veel burgers."