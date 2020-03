De Wadden worden steeds donkerder

Nederland gaat samenwerken met Duitsland en Denemarken aan een donker Wad. Dat betekent dat er steeds meer plekken op de Waddeneilanden en langs de noordkust komen waar duisternis heerst.

"Duisternis draagt bij aan het beleven van een unieke natuurervaring", aldus een samenwerkingsverband van 43 partijen, variërend van de rijksoverheid en Staatsbosbeheer tot allerlei natuurorganisaties. "Zo zijn bij een heldere hemel in Friesland zeventig keer meer sterren te zien dan in de Randstad."

De partijen wijzen erop dat minder of geen kunstlicht ook goed uitpakt voor vogels en insecten.

Op dit moment zijn er in Nederland twee plekken waar wordt geprobeerd geen kunstlicht te gebruiken: de Boschplaat op Terschelling en het Lauwersmeer op de grens van Friesland en Groningen. Daar komen projecten bij op de Duitse Waddeneilanden Spiekeroog en Pellworm en op het Deense eiland Møn.

Dark Sky Park

"In Duitsland zijn ze al een tijdje bezig om gecertificeerd te worden als Dark Sky Park. In Denemarken zijn ze ook bezig", zegt Sonja van der Graaf van het samenwerkingsverband bij Omrop Fryslân. "We zijn bij elkaar gekomen om onze initiatieven te bundelen, zodat we over een groter gebied het duister behouden. Of het donkerder maken dan het nu is."

Het programma heeft nog wel wat voeten in de aarde. Van der Graaf noemt het verzoek aan ondernemers om hun bedrijfsgebouwen niet meer te verlichten. "We willen ook kennis uitwisselen", zegt ze. "want je moet wel weten wat je moet doen om duisternis te krijgen".

Soms is dat niet zo ingewikkeld. Zo vervangt de gemeente Hollands Kroon - in de kop van Noord-Holland - meer dan 1300 oude lantaarnpalen door lichtgevende markeringen op fietspaden. De haven van Delfzijl dimt de verlichting 's avonds en 's nachts. En de gemeente Ameland werkt samen met Philips aan straatverlichting die veel minder verstrooit.