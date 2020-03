Erasmus MC op zoek naar plasmadonoren die al corona hebben gehad

Het Erasmus MC in Rotterdam doet een oproep aan mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus om zich te melden. Er wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk medicijn tegen de infectie die door het virus wordt veroorzaakt. Wie is genezen zou daarbij kunnen helpen.

"De onderzoekers willen kijken of er met plasma uit het bloed van die personen een medicijn te ontwikkelen is", zei gezondheidsredacteur Rinke van den Brink in het NOS Radio 1 Journaal. "Plasma is een gelig vocht dat veel eiwitten bevat. Als je een infectie hebt gehad, zitten er antistoffen in je bloed, in dat plasma."

Naar die antistoffen is het Erasmus MC op zoek, want die kunnen mogelijk dienen als medicijn. Recent onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat apen met antistoffen het virus uitschakelen. Het Rotterdamse medisch centrum meldt ook dat ander Chinees onderzoek liet zien dat apen daardoor niet worden besmet als ze het virus al een keer hebben gehad. "Het zou ook bij mensen kunnen werken en dat willen ze nu gaan bekijken", zegt Van den Brink.

Voorwaarden

Niet iedereen kan deelnemen aan het onderzoek: je moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet je een man zijn van ouder dan achttien jaar en moet er door een laboratoriumtest zijn vastgesteld dat je corona hebt gehad. Verder mag je nooit bloed- of plasmatransfusies hebben ontvangen en moet je tijdens de infectie minimaal twee dagen ten minste 38 graden koorts hebben gehad.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar concovid.study@erasmusmc.nl. Als je aan alle voorwaarden voldoet, wordt er een afspraak gemaakt voor de afname van plasma. De afspraak is in het Erasmus MC en duurt in totaal ongeveer twee uur.