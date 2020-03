Karabulut (SP) wil niet meer op lijst

Sadet Karabulut stopt volgend jaar als Kamerlid voor de SP. Op Facebook schrijft ze dat ze besloten heeft niet meer beschikbaar te zijn voor een plaats op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.

"Niet omdat ik klaar ben met de wereld te veranderen. Wel omdat ik denk dat ik onder de huidige omstandigheden op een andere manier effectiever kan zijn." Welke manier dat dan is, schrijft ze er niet bij.

Karabulut (44) zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Daar houdt ze zich bezig met Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Eerder waren Sociale Zaken, armoedebestrijding en integratie haar aandachtsgebieden. In 2017 was ze kandidaat om fractievoorzitter Emile Roemer op te volgen, maar een meerderheid van de fractie koos voor Lilian Marijnissen.

Oproep tot intifada

In 2009 werd ze door toenmalig fractievoorzitter Agnes Kant op de vingers getikt, omdat ze bij een demonstratie tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden samen met collega Harry van Bommel had opgeroepen tot een nieuwe Palestijnse intifada. Volgens Van Bommel was de oproep verkeerd begrepen; ze hadden gepleit voor een geweldloze strijd tegen de bezetting.

In haar verklaring op Facebook schrijft Karabulut dat de afgelopen jaren niet altijd even gemakkelijk waren voor haar persoonlijk en voor de SP. "Soms hebben we gewonnen, soms verloren." Ze pleit voor het doorgaan van de interne discussie binnen de partij over vernieuwing en vooruitgang. "De gemene deler is en zal wat mij betreft de inzet voor sociale rechtvaardigheid voor iedereen moeten blijven."