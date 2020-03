Wie gaan de asperges steken, nu veel Poolse arbeidskrachten niet komen?

"We leveren bijvoorbeeld personeel aan een hotelketen, die zitten nu allemaal thuis. Maar op sommige plekken in de logistiek is juist weer veel werk", zegt hij. "We worden inventiever."

Het grootste deel van hun uitzendkrachten, zo'n 2500 mensen, zijn daardoor nu aan het werk. "Met een aantal aanvragen van telers zijn we nu ook bezig", zegt hij. "Als het gaat om kleine aantallen, tien of twintig mensen, kan dat nog wel."

Hulp van mensen die thuis zitten

Aspergeteler Koen-Jos Berns heeft via andere wegen hulp gekregen. "Veel mensen uit onze omgeving hebben al aangeboden om te helpen", zegt hij. "Mensen die vroeger wel eens hebben geholpen op ons bedrijf, maar ook mensen zonder ervaring die even zonder werk zitten."

Daarmee is hij nog niet voorzien, denkt Berns. "Dat waarderen we natuurlijk heel erg, maar het is altijd afwachten of ze ook allemaal komen. En ik ga er niet vanuit dat zij dagen van acht uur gaan maken", zegt hij. "Aspergesteken is zwaar werk."

Het personeelstekort is niet de enige tegenslag die Berns krijgt door de uitbraak van het coronavirus. "Al zouden we alles van het land kunnen halen, dan weet ik niet of we dat überhaupt kwijt kunnen." Hij levert vooral aan de horeca, en die is zeker tot 6 april dicht is. "En aan speciaalzaken, dus we hopen dat in ieder geval de winkels nog even open blijven."