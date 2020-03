Man vindt ring echtpaar na jaren terug en komt stel per toeval tegen

Een getrouwd stel uit Beverwijk heeft na acht jaar een verloren trouwring teruggekregen. Het sieraad was uit de grond gehaald door een man met een metaaldetector, met wie het echtpaar bij toeval in gesprek raakte.

Woensdag liepen Bertie en Johan Provenzano een rondje door hun buurt in Beverwijk. Ze raakten aan de praat met Richard de Bree, die ook toen zijn metaaldetector bij zich had.

Johan vertelde hem dat hij acht jaar geleden op een speelplaats in de buurt zijn trouwring was verloren. Richard zei op zijn beurt dat hij juist twee weken geleden een gouden ring had gevonden. Het bleek om de ring van Bertie en Johan te gaan. In de ring stond de trouwdatum van het stel en de naam 'Bertie'.

"Toen we hem vonden, dachten we 'nice, een gouden ring'. We hadden natuurlijk geen idee dat we de eigenaren tegen zouden komen", zegt Richard, die de ring inmiddels heeft teruggeven aan Johan.

"Ik dacht dat kan toch niet waar zijn na acht jaar?", zegt Bertie. "Maar het is echt zo", vult Johan aan. "Zoiets vergeet ik nooit meer in mijn leven."